Terza gara di Nations League per gli Azzurri: le scelte del ct Mancini
VIDEO / Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: presenti 4 interisti
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Terza partita di Nations League per l'Italia, che questa sera affronta la Francia. Il ct Roberto Mancini ritrova Barella, lasciato a riposo contro la Turchia, e conferma i fratelli Esposito, entrambi convocati.
I convocati:
Portieri: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 13 Vicario.
Difensori: 2 Kayode, 3 Ruggeri, 5 Calafiori, 6 Bastoni, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini.
Cetrocampisti: 4 Ricci, 8 Tonali, 10 Fagioli, 14 Zoma, 15 Doumbia, 16 Frattesi, 18 Barella.
Attaccanti: 7 Esposito, 9 Kean, 11 Scamacca, 17 Maldini, 20 Se. Esposito, 21 Vergara.
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