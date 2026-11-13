Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

C'è un retroscena riguardante i calci di rigore di Italia-Francia di ieri sera, il primo calciato e sbagliato da Seba Esposito, il secondo segnato dal fratello Pio.

Getty Images

A raccontarlo è Giorgia Cenni, inviata di Sky Sport: "Quando Seba sbaglia il rigore che gli aveva concesso Pio, era il secondo il vero rigorista. Però poi quando è andato Pio sul dischetto e ha segnato, Mancini si è girato verso Sebastiano e scherzando gli ha detto: "Vuoi andare a segnare e a tirare anche questo?".