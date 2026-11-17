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Una grande vittoria contro la Francia, una deludente sconfitta contro il Belgio: è questo il bilancio delle due gare di Nations League disputate dall'Italia. Partite che hanno concesso al ct Mancini di trarre alcune indicazioni importanti in vista del futuro, partendo da conferme, novità, rimandati e bocciati.

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Così scrive Repubblica: "Intanto si può dire che l'Italia ha un blocco titolare ormai formato, in particolare in difesa (Donnarumma-Kayode-Scalvini-Bastoni-Calafiori): è un settore in cui possiamo sentirci tranquilli, con valide alternative sulle fasce (Palestra, Dimarco, Ruggeri), un po' meno tra i centrali. Coppola, per esempio, è stato titolare alla prima ma poi non ha più visto neanche la panchina: è stato il primo bocciato. C'è una certa stabilità a centrocampo, dove Frattesi, Barella e Tonali sono incalzati da Doumbia, sempre impiegato da Mancini nelle sei partite, tant'è che stupisce che a Bruxelles gli abbia preferito Fagioli, il quale o gioca dall'inizio (tre volte) o non gioca proprio. Il viola e Romano completano il settore, anche se questi ultimi due sono da rivedere. Il nono titolare consolidato è naturalmente Pio Esposito, 5 gol in 6 apparizioni: è talmente indiscutibile che il teorico rivale per il posto, Kean, nelle due volte che è stato impiegato è stato messo all'ala".