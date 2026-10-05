Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la bella vittoria contro la Turchia della nazionale azzurra. Qui le sue considerazioni:

"È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara. Era inevitabile con tanti cambi perdere qualcosa in termini di fluidità e di automatismi. Era l'unica cosa certa: sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel gioco, era un aspetto del tutto normale e ampiamente previsto."

Le sostituzioni effettuate a inizio ripresa sono state decisive per ridare slancio alla manovra. Erano necessarie?

"Sì, due giocatori erano già ammoniti e l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, quindi li ho tolti per quel motivo."

Romano mezzala?

"Sì, Romano può giocare benissimo anche da mezzala. Ha solo bisogno di disputare questo tipo di partite per continuare a migliorare."

Bilancio?

"Direi che è un bilancio più che positivo. Ma noi dobbiamo continuare su questa strada: adesso le cose stanno così, poi vedremo le partite di novembre, probabilmente andremo a giocarci in Belgio il secondo posto".