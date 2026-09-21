Federico Dimarco è tornato a casa. L'esterno dell'Inter non parteciperà ai prossimi impegni dell'Italia, non avendo ancora smaltito del tutto il problema al ginocchio sinistro rimediato contro il Napoli qualche settimana fa. Roberto Mancini ha fatto le sue scelte per riempire il buco rimasto in rosa e in campo contro la Turchia per il primo dei quattro impegni in programma durante questa sosta.

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"Il ko dell'esterno dell'Inter porterà Mancini a utilizzare Calafiori nel ruolo di terzino a sinistra nella linea a quattro, con Ahanor alternativa. Tra i centrocampisti centrali, invece, Ricci, chiamato al posto dell'infortunato Cristante", si legge nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport.