Le parole pronunciate dal commissario tecnico azzurro prima del calcio d'inizio di Belgio-Italia in programma stasera

Daniele Vitiello
Guarro e Pace 40

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Torna in campo stasera l'Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro ha parlato intanto ai microfoni di Rai Sport di quanto sarebbe importate fare almeno un punto e volare così di diritto ai quarti di Nations League: “I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c’è ancora molto da fare, siamo all’inizio del cammino…”.

barella esposito bastoni italia
Getty Images

Dimarco esterno alto? Sì, può farlo. I francesi se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello. Come si ferma De Bruyne? Facile, non facendolo giocare. La tribuna di Sebastiano Esposito è una punizione? Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte".

Mancini

“Ancelotti criticato in Brasile? Stiamo parlando di una nazione abituata a vincere, un po’ come noi e quando non vinci... Carlo è uno dei migliori allenatori al mondo, normale che possa trovare qualche difficoltà all’inizio e, poi, è un Ct straniero, non è che gli piaccia molto”. Stasera si gioca nello stadio che fino al ‘93 si chiamava Heysel. “Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio dell’85, giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso juventino…”.

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