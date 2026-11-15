GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Torna in campo stasera l'Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro ha parlato intanto ai microfoni di Rai Sport di quanto sarebbe importate fare almeno un punto e volare così di diritto ai quarti di Nations League: “I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c’è ancora molto da fare, siamo all’inizio del cammino…”.

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Dimarco esterno alto? Sì, può farlo. I francesi se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello. Come si ferma De Bruyne? Facile, non facendolo giocare. La tribuna di Sebastiano Esposito è una punizione? Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte".

“Ancelotti criticato in Brasile? Stiamo parlando di una nazione abituata a vincere, un po’ come noi e quando non vinci... Carlo è uno dei migliori allenatori al mondo, normale che possa trovare qualche difficoltà all’inizio e, poi, è un Ct straniero, non è che gli piaccia molto”. Stasera si gioca nello stadio che fino al ‘93 si chiamava Heysel. “Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio dell’85, giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso juventino…”.