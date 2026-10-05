Le parole del centrocampista azzurro dopo la bella prova che lo ha aiutato a cancellare le critiche per l'esordio da titolare contro il Belgio
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Alessandro Romano, tra i protagonisti di Italia-Turchia di stasera, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dalla pancia del Dall'Ara. Qui le sue considerazioni:
Fare l'assist per Pio Esposito è stato bello, ma io ho pensato a giocare bene e aiutare la squadra al massimo. Penso e spero di esserci riuscito al meglio. Il ruolo? Posso giocare da play, ma anche da mezzala. Dove mi mette il mister, gioco. Voglio dare il massimo per aiutare questa squadra.
Le critiche dopo Italia-Belgio? Non ho letto niente sinceramente. Ho sentito un paio di cose, ma fa parte dello sport. Ho reagito bene, con la testa bassa e lavorando. Sono contento per l'assist. I miei compagni e il mister mi hanno difeso? E' stata una forza, tutti mi hanno aiutato in campo e fuori. Sono giovane, ho tanti margini di crescita. Farò tutto con calma. Ora torno a Cagliari, poi vediamo cosa succede
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