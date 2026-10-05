Alessandro Romano, tra i protagonisti di Italia-Turchia di stasera, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dalla pancia del Dall'Ara. Qui le sue considerazioni:

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 05: Pio Esposito of Italy celebrates scoring his team’s third goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Italy and Türkiye at Renato Dall'Ara Stadium on October 05, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Fare l'assist per Pio Esposito è stato bello, ma io ho pensato a giocare bene e aiutare la squadra al massimo. Penso e spero di esserci riuscito al meglio. Il ruolo? Posso giocare da play, ma anche da mezzala. Dove mi mette il mister, gioco. Voglio dare il massimo per aiutare questa squadra.

Le critiche dopo Italia-Belgio? Non ho letto niente sinceramente. Ho sentito un paio di cose, ma fa parte dello sport. Ho reagito bene, con la testa bassa e lavorando. Sono contento per l'assist. I miei compagni e il mister mi hanno difeso? E' stata una forza, tutti mi hanno aiutato in campo e fuori. Sono giovane, ho tanti margini di crescita. Farò tutto con calma. Ora torno a Cagliari, poi vediamo cosa succede