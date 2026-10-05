VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

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Torna in campo stasera l'Italia di Roberto Mancini. Nell'ultimo impegno di questa sosta, gli azzurri affrontano la Turchia di Vincenzo Montella, ma stavolta in casa. Gli ospiti dovranno fare a meno anche dello squalificato Arda Guler, oltre agli indisponibili Calhanoglu e Yldiz. Mancini dal canto suo mescola ancora le carte per cercare una nuova vittoria dopo il 4-1 di una settimana fa, prima del pareggio in casa della Francia. Sono addirittura 9 le novità rispetto all'ultima partita: gli unici due confermati sono Donnarumma e Bastoni.

Queste le formazioni ufficiali dell'incontro:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

TURCHIA (5-4-1): Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Barakci, Kadioglu; Akgun, Yusek, Ozcan, Kahveci; Simsir.