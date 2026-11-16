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L’Italia Under 21 impatta contro i pari età del Belgio e interrompe la striscia di vittorie consecutive, che si ferma a sei. Gli Azzurrini di Silvio Baldini pareggiano 2-2 nella sfida amichevole giocata a Livorno.

I ragazzi di Silvio Baldini sono andati in vantaggio al 25' del primo tempo con Cherubini, hanno subito la rimonta dei belgi con una doppietta di Mirisola ma nel finale di gara Ekhator ha realizzato il 2-2 su rigore.

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Italia U21-Belgio 2-2

L’Italia sblocca il risultato al 25’ con il tap-in di Cherubini, che sfrutta una respinta corta del portiere avversario Pieklak e firma l’1-0.

La risposta del Belgio è firmata da Mirisola, che controlla e calcia, beffando Daffara. Il numero 19 si ripete in avvio di ripresa: Mbangula raccoglie a sinistra, fa filtrare per Nonge che apparecchia proprio per Mirisola, che da zero metri firma il sorpasso.

Nel finale arriva il definitivo 2-2 dell’Italia: Amatucci imbuca per Ekhator, che si prende e trasforma il rigore del pari.