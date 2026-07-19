È il giorno della finale tra Spagna e Argentina. Lautaro Martinez, dopo aver trascinato in finale la sua Nazionale insieme a Messi con un gol decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra, si prepara a quella che per lui è una gara che vale tutte le lacrime che si sono viste dopo quella rete tanto sognata in semifinale.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ieri l'ultimo allenamento in vista della finale e dai social arriva tutta la carica del capitano dell'Inter per cui tanti tifosi nerazzurri, e i suoi compagni in ritiro in Germania agli ordini di Chivu, faranno il tifo.

La foto postata sui social da Lautaro Martinez

Nelle foto pubblicate sui social ha raccontato proprio le ultime ore di preparazione alla sfida contro la Nazionale di Lamine Yamal che ha già incrociato sul suo cammino, in maglia Inter. Concentratissimo il capitano. Solita faccia da duro in attesa di una partita magica, l'occasione unica di poter diventare ancora campione. "Ultimo allenamento. Con lo stesso entusiasmo di sempre, tutti insieme per lo stesso obiettivo", scrive Lauti in un post sui social.

Caricamento post Instagram...

Ha raccontato di aver sognato quella rete che ha portato l'Argentina in finale forse per tutta la vita. "Sono senza parole, non avrei mai immaginato di provare quello che ho provato oggi su un campo da calcio dopo aver segnato un gol". E può sognare ancora in grande. Comunque vada avrà vissuto emozioni fortissime che chi fa il calciatore brama per un'intera carriera.