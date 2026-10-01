L'attaccante dell'Inter ha aperto le marcature nell'amichevole giocata contro la Bolivia
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
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Un altro gol con la maglia dell'Argentina per Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter ha sbloccato il punteggio dell'amichevole giocata contro la Bolivia con bel diagonale di destro dal limite dell'area.
Una rete che proietta l'attaccante nerazzurro ancora più in alto nella storia della Seleccion: il Toro, infatti, è salito a quota 41 centri con la sua Nazionale, portandosi a una sola lughezza di distanza da Aguero, terzo miglior bomber di sempre dell'albiceleste. Al secondo posto c'è Batistuta con 54; al primo, irraggiungibile, Messi con 125.
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