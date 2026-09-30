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Pio Esposito in azzurro ha già lasciato abbondantemente il segno. Lo dicono i numeri, non le sensazioni. Questo il resoconto che arriva direttamente dall'edizione odierna di Libero:

Getty Images

"È presto per parlare di Pio Esposito nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi, ma è anche una classifica un po' particolare, molto corta e che quindi lascia aperte diverse porte. Intanto Pio è 78° per il conto totale dei gol segnati, ma solo un giocatore d'epoca recente con un bottino superiore ai 6 gol ha tenuto un ritmo più alto del suo: è Enrico Chiesa che ha firmato 7 reti in azzurro, una ogni 95'.

Poi c'è Annibale Frossi con 8 reti, una ogni 65', ma parliamo di un altro calcio, quello di inizio secolo. E infine Omar Sivori con 8 gol, uno ogni 101 minuti, esattamente come Pio. Dagli anni Novanta in poi, Esposito è il migliore per media gol in azzurro, davanti anche a Roberto Baggio. Altro dato: Pio ha superato quota cinque gol con la Nazionale a 21 anni e 92 giorni, solo Meazza (19 anni e 261 giorni) e Rivera (21 anni e 78 giorni) ci erano riusciti da più giovani.

Non è il caso di accostare un giovane rampante a certe leggende, si mette pressione laddove non serve, ma usiamo i numeri per supportare un dato di fatto: dovesse continuare a segnare con questo ritmo, punterà le alte posizioni della classifica marcatori dell'Italia. D'altronde il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, Gigi Riva, è arrivato a quota 35 reti al ritmo di una ogni 106' giocati, di poco superiore alla cadenza tenuta da Pio in questa prima parte di vita con la Nazionale maggiore".