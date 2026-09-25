ll portiere e l'attaccante hanno discusso alla fine della gara tra la Nazionale italiana e quella belga: immagini non proprio bellissime commentate dal conduttore di RaiSport
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Alessandro Antinelli, giornalista di RaiSport, si Ã¨ espresso su quanto accaduto nel finale della partita dell'Italia contro il Belgio tra Lukaku e Donnarumma. Il giornalista ha ripreso l'attaccante del FenerbahÃ§e che ha provocato in qualche modo il portiere e capitano della Nazionale italiana.
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Lukaku, ma che fai?«Di questa immagine di Lukaku che ricorda il risultato a Donnarumma, con il portiere che va a ricordargli qualcosa del passato magari poi riparleremo. Non Ã¨ stato, onestamente, un bell'epilogo della partite. E Romelu Lukaku che Ã¨ un grandissimo campione ed Ã¨ anche una bella persona, poteva evitare. SÃ¬. credo sia un gesto che poteva evitare perchÃ© quando stai vincendo due a zero devi anche saper vincereÂ», ha detto il giornalista durante il post partita andato in onda su Rai1.
(fonte: RaiSport)
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