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"Ci sono tante Nazionali. Questa Under 17 è sicuramente quella dalla prospettiva più importante non solo nel medio, ma nel lungo termine. Questo è uno dei tasselli, uno dei pilastri di tutto il progetto di Gianfranco Zola, soprattutto la filiera delle Nazionali giovanili. Devo essere sincero, devo ringraziare le squadre di club perché qualcuna di queste avrà degli scontri anche fondamentali per la Youth League della Champions League. E invece tutti hanno aderito. Questo è lo spirito di collaborazione, un segnale che deve partire dal basso ed è molto positivo". Così Giovanni Malagò, commissario della Figc e candidato alle elezioni per la presidenza della Federcalcio, a margine di un'iniziativa del Circolo Canottieri Aniene per la donazione del sangue con la Croce Rossa Italiana.

"È chiaro che non c'è una squadra di club che impedisce a un giocatore della Nazionale maggiore di partecipare. Ovviamente ci sono anche dei regolamenti che bisogna rispettare, ma in questo caso secondo me è un segnale molto, molto positivo" prosegue Malagò. Che poi sottolinea di essere "colpito anche dall'affettuosità di Giovanni Galli, che mi ha raccontato in partenza l'entusiasmo che c'era nella squadra. Se andate a vedere le squadre di appartenenza ci sono sei grandi club, di storia importante calcistica, e tutti hanno aderito. Cosa non scontata", conclude.