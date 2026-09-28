Antonio Gagliardi, tattico di Mancini, ha spiegato che Italia si vedrà in campo ai microfoni di Skysport. Il collaboratore del ct ha spiegato: .

-Che Italia vedremo, dove vedremo Esposito e cosa cambia da Kean a Sebastiano Esposito accanto al fratello Pio?

«Il mister vuole sempre una squadra di attacco, ci vuole equilibrio nelle due fasi ma i principi restano gli stessi. La squadra vuole controllare il gioco attraverso pressing e possesso palla. Sebastiano è un giovane di talento, è uno dei giocatori che il mister sta valutando se e quanto può incidere in questo gruppo. Può partire esterno, anche avere una posizione da centrale, vedremo durante la partita», ha detto.

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-Cosa cambia con Tonali play?

-Non c'è stato molto tempo per prepararla, su cosa avete lavorato?

Sandro è un altro di quei giocatori che può fare più ruoli e lo sta facendo anche al Tottenham dove fa da costruttore. È un centrocampista box to box che accompagna e conclude ma oggi sarà in regia insieme a Fagioli con Frattesi che si occuperà degli inserimenti che vuole il mister.Il ritmo è serrato, con video e indicazioni del mister la squadra arriverà preparata. Abbiamo rivisto e corretto la partita con il Belgio, il primo tempo, ma lo avevamo già fatto all'intervallo, si è vista un'altra Italia già nel secondo tempo e speriamo oggi di vedere ulteriori miglioramenti.

(Fonte: SS24)