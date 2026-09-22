Eva A. Provenzano
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VIDEO / Bisseck, che stile: treccine a domicilio mentre gioca...alla Playstation

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In un articolo scritto per Skysport, Lothar Matthaus ha parlato di Bisseck. L'ex giocatore nerazzurro ha disegnato per il sito del canale tedesco la probabile formazione del ct Klopp. E del difensore dell'Inter (che non era stato convocato al Mondiale da Nagelsmann ma ora sì) di Chivu ha parlato come di una pedina importante, che potrebbe essere più utile di quanto in Germania possano immaginare.

Bisseck

Bisseck potrebbe stupire

«Yann Aurel Bisseck, però, è più di una semplice riserva. Bisseck sta giocando in modo eccezionale in Italia. Ero a Milano la settimana scorsa; tutti lì ne parlano benissimo e l'Inter gli ha rinnovato il contratto», ha spiegato Lothar.
Matthaus

Le parole su Klopp

«Penso che tutto andrà per il meglio. Il nuovo commissario tecnico della nazionale e la sua squadra si stanno preparando nella mia vecchia città natale, Herzogenaurach, per la prima partita in Olanda e avranno modo di conoscersi meglio nei prossimi giorni. I discorsi di Klopp hanno avuto un impatto completamente diverso rispetto a quelli dei suoi predecessori. C'è un legame personale, anche con la dirigenza del club. L'atmosfera è positiva e caratterizzata dalla fiducia. Non è sempre stato così negli ultimi anni, ma la fiducia è fondamentale. I giocatori hanno bisogno di sapere qual è la loro posizione e i club vogliono sapere cosa succede ai loro giocatori», ha detto in generale sulla Nazionale tedesca.

(Fonte: sport.sky.de)

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