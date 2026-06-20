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Mondiali 2026, la Casa Bianca valuta di cambiare le restrizioni di viaggio per l’Iran
La Casa Bianca sta valutando di cambiare le restrizioni di viaggio imposte all'Iran per i Mondiali. Al momento alla nazionale iraniana è consentito di arrivare negli Stati Uniti per disputare le partite solo il giorno prima.
I giocatori e tutto lo staff devono poi ripartite per il Messico, nella Tijuana che li ospita, subito dopo l'incontro. In vista della partita del 27 giugno a Seattle, però, non è escluso che le regole possano essere riviste. Andrew Giuliani, il direttore della task force della Casa Bianca per i Mondiali, ha infatti detto che ci sono "discussioni" in corso relative alle modalità di spostamento dell'Iran a Seattle. La prima partita della nazionale iraniana si è giocata a Los Angeles, a soli 30 minuti di volto dal Messico. Seattle, invece, è a tre ore di volo e questo potrebbe richiedere una modifica delle norme finora adottate.
"So che il presidente vuole riuscire a garantire un equilibrio, assicurandosi di non compromettere la nostra sicurezza nazionale", ha spiegato Giuliani. "Vogliamo assicurarci che la squadra iraniana abbia l'opportunità di venire qui e competere", ha aggiunto mettendo in evidenza che va riconosciuto a Donald Trump il merito di aver fatto competere l'Iran.
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