Mondiali 2026, la Casa Bianca valuta di cambiare le restrizioni di viaggio per l’Iran

I giocatori e tutto lo staff devono poi ripartite per il Messico, nella Tijuana che li ospita, subito dopo l'incontro. In vista della partita del 27 giugno a Seattle, però, non è escluso che le regole possano essere riviste. Andrew Giuliani, il direttore della task force della Casa Bianca per i Mondiali, ha infatti detto che ci sono "discussioni" in corso relative alle modalità di spostamento dell'Iran a Seattle. La prima partita della nazionale iraniana si è giocata a Los Angeles, a soli 30 minuti di volto dal Messico. Seattle, invece, è a tre ore di volo e questo potrebbe richiedere una modifica delle norme finora adottate.