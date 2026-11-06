Il commissario tecnico dell'Inghilterra ha reso note le sue scelte per i prossimi due impegni
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Anche Tomas Tuchel ha fatto le sue scelte per i prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico dell'Inghilterra ha sciolto le riserve per le due partite che attendono la sua selezione, ovviamente vagliando anche i tre fascicoli che riguardano l'Inter. Nello specifico, Tuchel ha scelto di portare soltanto uno dei tre inglesi in forza nel club nerazzurro.
Queste le sue convocazioni:
PORTIERI: Pickford, Steele, Trafford
DIFENSORI: Brantwaite, Guehi, Hall, Konsa, Quansah, Spence, Trent, White
CENTROCAMPISTI: Anderson, Bellingham, Eze, Gerner, Jobe, King, Lewis-Skelly, Rice Calvert-Lewin, Gibbs-White
ATTACCANTI: Gordon Kane Ngumoha, Rogers
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