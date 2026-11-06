Anche Tomas Tuchel ha fatto le sue scelte per i prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico dell'Inghilterra ha sciolto le riserve per le due partite che attendono la sua selezione, ovviamente vagliando anche i tre fascicoli che riguardano l'Inter. Nello specifico, Tuchel ha scelto di portare soltanto uno dei tre inglesi in forza nel club nerazzurro.

Queste le sue convocazioni:

GETTY

PORTIERI: Pickford, Steele, Trafford

DIFENSORI: Brantwaite, Guehi, Hall, Konsa, Quansah, Spence, Trent, White

CENTROCAMPISTI: Anderson, Bellingham, Eze, Gerner, Jobe, King, Lewis-Skelly, Rice Calvert-Lewin, Gibbs-White

ATTACCANTI: Gordon Kane Ngumoha, Rogers