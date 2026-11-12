Il centrocampista dell'Inter segna la rete del momentaneo pareggio, ma non basta: vincono gli inglesi
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L'Inghilterra batte 2-1 la Croazia nella quinta giornata del gruppo 3 della fascia A di Nations League e salgono a quota 12 punti, dietro alla capolista Spagna. A Wembley i padroni di casa passano in vantaggio al 24' del primo tempo con Rogers, ma nella ripresa arriva la rete del momentaneo pareggio ospite segnata da Petar Sucic (per il centrocampista dell'Inter 70 minuti di gioco).
Poco dopo, però, ci pensa Kane su calcio di rigore a far festeggiare l'Inghilterra.
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