Vince ancora l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri hanno battuto per la seconda volta nel giro di una settimana la Turchia di Vincenzo Montella, messo ancor più in discussione proprio dopo il risultato del Dall'Ara. Di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito le reti della squadra di Roberto Mancini. Proagonista anche Nicolò Barella, autore della pennellata da calcio piazzato da cui è nato il gol di testa di Calafiori che ha permesso agli azzurri di rimettere il muso davanti dopo il momentaneo 1-1 della Turchia.

Nell'altra gara del girone, la Francia ha battuto il Belgio come da pronostico. In questo momento la classifica del gruppo di Nations League è la seguente: Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0. Per il secondo posto matematico nel girone basterà ovviamente battere il Belgio in trasferta nella prossima sosta, quando sarà in programma anche il match casalingo con la Francia al Meazza.