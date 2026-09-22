Inizia a prendere forma la nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini per gli impegni di Nations League in programma in questa sosta. Prove importanti sul campo per il commissario tecnico, si parte dal modulo come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

"Dal primo allenamento di ieri, incompleto visto che erano tutti reduci da una partita, s’è intravisto un ritorno al 4-3-3 come sistema di partenza. Ma l’impressione è che dal punto di vista tattico Mancini sarà meno dogmatico. Le convocazioni, con Zaniolo che non è più l’esterno ma seconda punta più centrale, e con Maldini anche lui simil trequartista, lascerebbero spalancata la porta al 4-2-3-1, anche con due punte centrali: l’intuizione più bella di Gattuso che non rinunciava mai a due tra Kean, Pio e Retegui. Il nuovo calendario, con quattro partite in meno di due settimane, obbligherà a un turnover selvaggio: impossibile che uno possa reggere quattro partite di fila. Trasformazioni tattiche e cambi di interpreti saranno una variabile del nuovo ciclo. Partendo dal 4-3-3, sistema di riferimento", si legge.

Getty Images

Due nomi su tutti in rampa di lancio: sono Alessandro Romano del Cagliari e Samuele Inacio del Borussia Dortmund. Il primo è un osservato speciale dell'Inter e nelle idee di Mancini può essere già il regista titolare in una formazione-tipo azzurra ipotizzata dalla rosea: le altre due opzioni lì sono Mandragora e Ricci. E l’esterno offensivo che gioca in Bundesliga ha tutto per essere un’opzione a sinistra nel tridente. Se non il titolare addirittura, si gioca un posto soprattutto con Raspadori e Maldini.

Sky

Nella formazione-tipo di segnata dalla rosea, sono tre gli interisti titolari. Donnarumma intoccabile tra i pali, con una coppia di centrali davanti a lui tutta della nostra Serie A: Mancini e Bastoni. Calafiori a sinistra, Kayode o Di Lorenzo a destra, è un ballottaggio aperto. A centrocampo intoccabili Barella e Tonali, con Frattesi come primissima alternativa. E abbiamo detto di Romano che si gioca subito una maglia da play. Pio Esposito in pole su Kean e Scamacca per guidare l’attacco, con Zaniolo favorito a destra e Inacio appunto a giocarsi una maglia a sinistra.