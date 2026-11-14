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Si tratta soltanto di un'amichevole, ma la soddisfazione resta. Perché Carlos Augusto ha fatto un percorso importante con l'Inter anche per riprendersi la maglia della nazionale e così è stato. E' in campo dal primo minuto oggi in Giappone-Brasile, gara in programma alle 11:15 italiane. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro.

GIAPPONE: Suzuki (1); Machida (16), Ito (21), Seko (3); Nakamura (13), Tanaka (17), Nakano (6), Doan (10); Maeda (11), Kubo (20); Kamada (15).

BRASILE: Pedro Morisco (23); Wesley França (2), Cunha (4), Gabriel (3), Carlos Augusto (16); Bruno Guimarães (8), Andrey Santos (21), André (17); Estêvão (11), Raphinha (10), Vinícius Júnior (7).