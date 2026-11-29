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In Argentina c'è grande attenzione in merito a chi vestirà la maglia numero 10 dopo il ritiro di Lionel Messi. In molti caldeggiano l'opzione Nico Paz, uno dei maggiori talenti del calcio argentino e assoluto protagonista in Serie A con il Como.

Giampaolo Pazzini è intervenuto a Sport Mediaset per rispondere proprio alla domanda sulla '10' dell'Argentina: "Io la darei a Lautaro perché Lautaro è un giocatore diverso da Messi, nessuno si azzarderebbe a fare dei paragoni con la maglia 10. Nico Paz e Mastantuono sarebbero sempre visti come i successori di Messi che sinceramente è veramente complicato e quindi la scelta di Lautaro sarebbe una buona cosa"