La Polonia sabato sera ha perso per 2-1 contro la Romania in Nations League. Una sconfitta che ha fatto discutere in patria e i media proprio nelle scorse ore hanno evidenziato l’importanza di Piotr Zielinski per la nazionale.

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Il giocatore dell’Inter non era a disposizione infatti e in Polonia hanno parlato così della sua assenza. “Zielinski è fondamentale per la nostra Nazionale. Bastavano due o tre passaggi e poi perdevamo il pallone. Zieliński, invece, sa portarlo, tenerlo, giocarlo e smarcarsi per riceverlo”, ha sottolineato przegladsportowy in Polonia.

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Piotr è alle prese con un fastidio alla pianta del piede: da capire se potrà scendere in campo domani contro la Svezia. L’Inter attende notizie in merito, la speranza è che il centrocampista possa superare il problema fisico per essere regolarmente a disposizione di Cristian Chivu alla ripresa del campionato.