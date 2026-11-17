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È durata 81' la partita di Piotr Zielinski contro la Svezia. Il centrocampista dell'Inter è stato schierato dall'inizio dal CT della Polonia Urban nell'ultima giornata della Nations League.

Zielinski aveva saltato un paio di allenamenti nei giorni scorsi per un dolore al piede. "Per quanto riguarda l’infortunio di Piotr Zielinski, eravamo convinti che sarebbe riuscito a recuperare per la partita. Non ne abbiamo fatto un dramma per il fatto che non si sia allenato per uno o due giorni. Anche lo stesso Zielinski guardava al problema con grande ottimismo", aveva dichiarato il CT Urban in conferenza.

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Zielinski ha indossato la fascia di capitano per 66' (fino al momento dell'ingresso in campo di Lewandowski, al quale ha ceduto la fascia) e poi è stato sostituito all'81' da Poreba sul punteggio di 1-1, risultato che è rimasto tale fino alla fine dopo i gol di Benedyczak (16') e Larsson (24') nel primo tempo.