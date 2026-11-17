La Polonia affronta la Svezia nell'ultima giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League: ecco la scelta del CT polacco su Zielinski
VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Chivu un grandissimo. Sosta lunga, non vedevo l'ora di tornare"
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La Polonia affronta la Svezia nell'ultima giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League. C'era molta curiosità per capire se il CT Urban schierasse o meno Piotr Zielinski, non al meglio tanto che ha saltato anche la partita poi persa tre giorni fa contro la Romania.
Il centrocampista dell'Inter partirà titolare (con tanto di fascia da capitano) nel match di questa sera contro gli svedesi. Nessun problema, dunque, per l'ex Napoli che è pronto per giocare e a dare una mano ai suoi nell'ultima partita di Nations League.
Ecco le formazioni ufficiali di Polonia-Svezia
POLONIA: Abramowicz; Kubiak, Bednarek, Potulski, Pyrka; Zielinski, Nowak; Zalewski, Szymanski, Regula; Benedyczak
SVEZIA: Tornqvist; Beijmo, Lagerbielke, Smith, Stroud; Bernhardsson, Larsson, Karlstrom, Njie; Gyokeres, Ayari
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