Petar Sucic titolare in Repubblica Ceca-Croazia di stasera, match di Nations League: ecco la formazione ufficiale.
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Petar Sucic titolare in Repubblica Ceca-Croazia di stasera, match di Nations League. Il centrocampista dell'Inter parte dall'inizio a centrocampo.
Titolari anche gli ex nerazzurri Kovacic e Perisic. Di seguito la formazione ufficiale:
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