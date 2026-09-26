Petar Sucic titolare in Repubblica Ceca-Croazia di stasera, match di Nations League: ecco la formazione ufficiale.

Alessandro Cosattini
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Petar Sucic titolare in Repubblica Ceca-Croazia di stasera, match di Nations League. Il centrocampista dell'Inter parte dall'inizio a centrocampo.

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Titolari anche gli ex nerazzurri Kovacic e Perisic. Di seguito la formazione ufficiale:

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