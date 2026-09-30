Pio là davanti e la squadra che gli gira attorno. Siamo ancora nella fase evolutiva della Nazionale, ma intanto abbiamo un cardine. Mancini II ha scritto due bozze ed è presto per trovare una sintesi tra il molto di brutto che c'è stato a Roma e il tantissimo di buono sciorinato a Bursa, dove però l'Italia ha abbracciato un'idea di gioco che ricalca meglio i principi tattici che il ct ha da sempre in testa.

Quello che più conta, al di là dello sviluppo che l'idea avrà, è che può già cementare qualche mattone: se sono azzurri a lungo termine che va cercando, un paio li ha trovati, vale a dire Pio Esposito e Kayode, 21 anni il primo e 22 il secondo, non ragazzini né neofiti: sono al punto giusto della loro carriera per offrirsi un salto di qualità.