Giorni decisivi per il futuro della Nazionale Italiana di calcio e in particolare per la panchina. Ecco quanto riporta Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube:

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Sky

"Siamo nel rettilineo finale per la scelta del nuovo ct. Nel weekend come raccontato da Sky Maldini e Leonardo sono stati a Barcellona e ci sono ora le immagini del loro rientro a Milano. Lì hanno incontrato Pep Guardiola. Che è certamente un sogno. Ma prima di illudere bisogna dire che lui fino alle scorse ore a tutte le proposte ricevute ha sempre risposto che la sua volontà è quella di prendersi un attimo di tempo, di stare con la sua famiglia, di ricaricare prima di prendere in mano un altro progetto. Nel 2024 quando l'Inghilterra ha deciso di cambiare Guardiola è stato molto, molto vicino a diventare molto ct.

Teniamo i nomi di Pirlo e Mancini che sono i nomi più realistici, ma raccontiamo anche questo", ha spiegato Romano.