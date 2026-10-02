Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Roberto Carlos è uno dei grandi rimpianti della storia dell'Inter. In maglia nerazzurra, il brasiliano ha segnato 7 gol nella stagione 1995-1996 prima di essere ceduto al Real Madrid. In molti hanno attribuito grandi responsabilità a Roy Hodgson, allenatore dell'Inter in quella stagione.

Sandro Sabatini, che all'epoca lavorava come addetto stampa all'Inter, nel suo canale Youtube ha raccontato come sono andate davvero le cose: "Roberto Carlos? È passata la storia che a Roy Hodgson non piaceva ma è giusto restituire al buon Roy un po' di verità. Hodgson non lo reputava un campione però lo reputava un titolare anche se non gli ha fatto giocare un derby preferendogli Centofanti perché Roberto Carlos era tornato poco prima dal Brasile.

Ma Hodgson non l'aveva messo in vendita, Capello, allenatore del Real Madrid, sente dire che Hodgson è scontento e prova a chiederlo. Capello sente Mazzola, Mazzola dice che avrebbe sentito Moratti e poi avvisano Hodgson e Hodgson risponde: 'Se è un'operazione conveniente per la società, a me va bene'. In quel momento nessuno si assunse le responsabilità"