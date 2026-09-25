La fascia da capitano di Messi chi ce l'avrà? Scaloni nomina pure Lautaro, ma il nome è già stato scelto

Eva A. Provenzano
daniele fcinter

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Mentre i tifosi argentini si preparano all'addio ufficiale di Lionel Messi alla Nazionale, lo staff tecnico di Lionel Scaloni pensa a chi sarà l'erede della fascia da capitano. Il tecnico dell'Albiceleste ha parlato anche di Lautaro Martinez, ma ha confermato che nelle amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin a vestire la fascia sarà Cuti Romero (che è stato seguito dall'Inter in estate, alla fine dal Tottenham è passato all'Atletico Madrid).

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"Anche Lautaro può"

«Il capitano sarà Cuti. È già stato il terzo capitano dopo Leo e Ota (Nicolás Otamendi). C'è Emiliano (Martínez), che può indossare la fascia. Anche Rodrigo (De Paul), che non giocherà in queste due partite, può indossarla. Anche Lautaro (Martínez) può indossarla. Cuti è la persona giusta», ha detto in conferenza stampa il ct della Nazionale vice campione del mondo.
scaloni lautaro argentina (1)

"Scaloni ha ufficializzato quello che era già un segreto di Pulcinella. L'allenatore è convinto che il difensore ventottenne possa guidare la squadra e dare l'esempio dalla retroguardia. Ovviamente, resta da vedere se Scaloni manterrà il suo ruolo anche nel 2027, quindi è possibile che la situazione cambi. Ma la verità è che, per Scaloni, Cuti è il prescelto", scrive TycSports.

(Fonte: tycsports.com)

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