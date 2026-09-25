Mentre i tifosi argentini si preparano all'addio ufficiale di Lionel Messi alla Nazionale, lo staff tecnico di Lionel Scaloni pensa a chi sarà l'erede della fascia da capitano. Il tecnico dell'Albiceleste ha parlato anche di Lautaro Martinez, ma ha confermato che nelle amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin a vestire la fascia sarà Cuti Romero (che è stato seguito dall'Inter in estate, alla fine dal Tottenham è passato all'Atletico Madrid).

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"Anche Lautaro può"

Il capitano sarà Cuti.

È già stato il terzo capitano dopo Leo e Ota (Nicolás Otamendi)

Lautaro (Martínez) può indossarla. . C'è Emiliano (Martínez), che può indossare la fascia. Anche Rodrigo (De Paul), che non giocherà in queste due partite, può indossarla. Anchepuò indossarla.

Cuti è la persona giusta»

,

ha detto in conferenza stampa il ct della Nazionale vice campione del mondo.

"Scaloni ha ufficializzato quello che era già un segreto di Pulcinella. L'allenatore è convinto che il difensore ventottenne possa guidare la squadra e dare l'esempio dalla retroguardia. Ovviamente, resta da vedere se Scaloni manterrà il suo ruolo anche nel 2027, quindi è possibile che la situazione cambi. Ma la verità è che, per Scaloni, Cuti è il prescelto", scrive TycSports.

(Fonte: tycsports.com)