GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Quarta partita e quarta sconfitta in Nations League per la Serbia, ultima a zero punti dopo quattro giornate nel gruppo 2 di Lega A. La retrocessione in Lega B è ad un passo anche se manca ancora l'aritmetica, visto che la Germania è terza a 5 punti a due giornate dalla fine.

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I serbi hanno perso anche questa sera contro l'Olanda in quel di Eindhoven. Il gol di Koopmeiners al 31' apre le danze ma 4' dopo arriva il pareggio di Cvetkovic che porta il risultato in parità. Al 72' arriva il gol-vittoria degli Orange firmato Zirkzee.

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Aleksandar Stankovic è stato schierato dal 1' dal CT serbo Paunovic e ha disputato 66' prima di essere sostituito, sul punteggio di 1-1, da Maksimovic. Seconda partita da titolare in stagione per il centrocampista dell'Inter, dopo i 59' giocati il 27 settembre sempre contro l'Olanda. In maglia nerazzurra, invece, solo due spezzoni per un totale di 15' per lui.