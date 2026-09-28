VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

Sta per scendere nuovamente in campo l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sfideranno stasera la Turchia, in trasferta, dopo la sconfitta rimediata a Roma contro il Belgio. Con una novità di formazione, secondo quanto riporta in questi minuti Sky Sport con i propri inviati da Bursa.

La novità principale dovrebbe riguardare il reparto avanzato. Non ci sarà Kean, secondo quanto raccolto. A questo punto dovrebbe defilarsi un tandem davanti speciale: con Pio Esposito, attaccante dell'Inter, dovrebbe esserci suo fratello Sebastiano, ex nerazzurro, ora al Cagliari. Debutto di Sebastiano Esposito al fianco del fratello Pio e di Raspadori. A centrocampo invece ci sarà Tonali, con Frattesi e Fagioli ai suoi lati. In difesa, oltre al recupero di Bastoni che torna dalla squalifica, c'è Kayode, al suo debutto.