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Che una delle principali qualità di Djed Spence sia la velocità, non è di certo un segreto. Lo sa anche lo stesso esterno dell'Inter, che si è sottoposto alle domande di Sport Bible confrontandosi con altri velocisti: "Spence o Mbappé? Spence. Spence o Doué? Spence. Spence o Walker? Spence. Spence o Micky van de Ven? Oh, lui è rapido davvero! Ma dico Spence. Spence o Haaland? Spence. Spence o Rashford? Spence. Spence o Gordon? Spence. Spence o Madueke? Spence". "C'è qualcuno più veloce di te?". "Non lo so, non faccio io le regole... Credo in me stesso, punto sempre su di me".