Sucic titolare contro l'Inghilterra? Ecco la scelta del CT croato Sucic per la terza giornata di Nations League, in campo alle 18

Matteo Pifferi
Sucic Croazia

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Alle 18 in quel di Rijeka la Croazia affronta l'Inghilterra nella terza giornata della Nations League (Lega A Gruppo 3). La Croazia ha esordito vincendo con la Repubblica Ceca 2-1 prima di perdere 4-1 con la Spagna. A 3 punti anche l'Inghilterra, KO all'esordio contro i campioni del mondo e poi capaci di vincere con la Repubblica Ceca 2-0.

Sucic contro la Spagna
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Il CT croato Slaven Bilic ha scelto di puntare su Petar Sucic dal 1'. Il giocatore dell'Inter sarà titolare sulla trequarti, da '10', alle spalle di Musa e affiancato da Baturina e Ivanovic, con Modric e Kovacic nei due di centrocampo.

Sucic Croazia

FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-INGHILTERRA

CROAZIA: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Modric; Ivanovic, Sucic, Baturina; Musa

INGHILTERRA: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Bellingham, Scott; Saka, Kane, Gordon

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