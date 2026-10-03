Sucic titolare contro l'Inghilterra? Ecco la scelta del CT croato Sucic per la terza giornata di Nations League, in campo alle 18
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Alle 18 in quel di Rijeka la Croazia affronta l'Inghilterra nella terza giornata della Nations League (Lega A Gruppo 3). La Croazia ha esordito vincendo con la Repubblica Ceca 2-1 prima di perdere 4-1 con la Spagna. A 3 punti anche l'Inghilterra, KO all'esordio contro i campioni del mondo e poi capaci di vincere con la Repubblica Ceca 2-0.
Il CT croato Slaven Bilic ha scelto di puntare su Petar Sucic dal 1'. Il giocatore dell'Inter sarà titolare sulla trequarti, da '10', alle spalle di Musa e affiancato da Baturina e Ivanovic, con Modric e Kovacic nei due di centrocampo.
FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-INGHILTERRACROAZIA: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Modric; Ivanovic, Sucic, Baturina; Musa
INGHILTERRA: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Bellingham, Scott; Saka, Kane, Gordon
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