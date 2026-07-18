Si gioca questa sera la finalina per il terzo posto dei Mondiali 2026. Da un lato l'Inghilterra che è stata eliminata dall'Argentina e dall'altra la Francia che in semifinale è stata eliminata dalla Spagna. L'eco delle parole di Tuchel, ct della Nazionale inglese, che diceva che nessuno avrebbe voluto giocare questo spareggio per il terzo e quarto posto è arrivato fino in Francia.

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Nelle scorse ore l'Equipe scriveva che i giocatori francesi erano molto delusi. E che Deschamps è stato costretto a fare gli straordinari per convincere tutti a rimanere comunque concentrati per un'altra partita. La sua ultima sulla panchina della Nazionale che poi dovrebbe passare nelle mani di Zidane. Il ct per questa partita farà diversi cambi e Thuram, che negli States ha giocato solo qualche minuto contro l'Iraq, per scelte tattiche e per un problema al polpaccio, dovrebbe partire da titolare.

Guy Stéphan con Deschamps (Getty Images)

Anche nella formazione probabile disegnata da Skysport l'attaccante nerazzurro è nell'undici di partenza. Voleva fortemente arrivare in finale e vincerla. Aveva anche detto a Lautaro: "Lui ne ha già vinta una", ma il compagno d'attacco si giocherà domani sera un'altra Coppa del Mondo. E invece giocherà lo spareggio con l'Inghilterra. Questa dovrebbe essere la formazione titolare scelta da Deschamps:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Zaïre-Emery; Akliouche, Olise, Cherki; Mbappé. Ct. Deschamps.

E questa dovrebbe invece essere la formazione dell'Inghilterra:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O’Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel.

(Fonte: Skysport)