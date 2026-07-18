Il calciatore nerazzurro ha giocato solo pochi minuti durante il torneo per la concorrenza in squadra ma anche per un problema al polpaccio che gli ha creato qualche fastidio

Eva A. Provenzano
capello vieri baggio (1)

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Si gioca questa sera la finalina per il terzo posto dei Mondiali 2026. Da un lato l'Inghilterra che è stata eliminata dall'Argentina e dall'altra la Francia che in semifinale è stata eliminata dalla Spagna. L'eco delle parole di Tuchel, ct della Nazionale inglese, che diceva che nessuno avrebbe voluto giocare questo spareggio per il terzo e quarto posto è arrivato fino in Francia.

TUCHEL
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Nelle scorse ore l'Equipe scriveva che i giocatori francesi erano molto delusi. E che Deschamps è stato costretto a fare gli straordinari per convincere tutti a rimanere comunque concentrati per un'altra partita. La sua ultima sulla panchina della Nazionale che poi dovrebbe passare nelle mani di Zidane. Il ct per questa partita farà diversi cambi e Thuram, che negli States ha giocato solo qualche minuto contro l'Iraq, per scelte tattiche e per un problema al polpaccio, dovrebbe partire da titolare.

Thuram

Guy Stéphan con Deschamps Francia
Guy Stéphan con Deschamps (Getty Images)

Anche nella formazione probabile disegnata da Skysport l'attaccante nerazzurro è nell'undici di partenza. Voleva fortemente arrivare in finale e vincerla. Aveva anche detto a Lautaro: "Lui ne ha già vinta una", ma il compagno d'attacco si giocherà domani sera un'altra Coppa del Mondo. E invece giocherà lo spareggio con l'Inghilterra. Questa dovrebbe essere la formazione titolare scelta da Deschamps:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Zaïre-Emery; Akliouche, Olise, Cherki; Mbappé. Ct. Deschamps.

E questa dovrebbe invece essere la formazione dell'Inghilterra:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O’Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel.

(Fonte: Skysport)

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