L'impegno questo pomeriggio con i due nerazzurri possibili protagonisti della partita all'Euganeo
VIDEO FCIN1908 / Mosconi: “Le mie prospettive all’Inter sono queste: vorrei…”
Dopo l’esperienza al La Nucía International Tournament, andato in scena dal 25 settembre al 3 ottobre in Spagna, la Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata si prepara a tornare in campo a novembre per disputare due amichevoli che, così come il precedente torneo, si inseriscono nel calendario stagionale dell’Under 20 Elite League, che vede attualmente gli Azzurrini al quinto posto in classifica, con 3 punti e una differenza reti di -2, insieme alla Svizzera.
L’Italia affronterà prima i pari età del Portogallo, quarti con 3 punti e una differenza reti di +2, giovedì 12 novembre (ore 17) allo Stadio Euganeo di Padova, poi gli svizzeri lunedì 16 novembre (ore 15) allo Stadio delle Terme di Abano Terme (PD).
Under 20 Elite League, i convocati di Nunziata
Questi i ragazzi convocati dal commissario tecnico Nunziata. Tra di loro anche gli interisti Lavelli e Mosconi, oltre a Cocchi di proprietà nerazzurra ma in prestito al Padova.
Portieri: Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Filippo Reale (Carrarese)*, Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa).
Under 20 Elite League, quando e dove vedere Italia-PortogalloSportitalia si tinge d’Azzurro: gli impegni dei ragazzi guidati da Carmine Nunziata contro Portogallo, giovedì 12 novembre alle 17:00, e contro la Svizzera, lunedì 16 novembre alle ore 15:00, che rientrano nel calendario stagionale dell’Under 20 Elite League saranno visibili sul canale 60 DTT. Pre partita dalle ore 16.
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Under 20 Elite League 2026/2027: il programma completoGirone unico: Cechia, Francia, Germania, Inghilterra, ITALIA, Polonia, Portogallo, Romania, Svizzera
Calendario e risultati
venerdì 25 settembreITALIA-Inghilterra 1-3
Germania-Francia 1-0
sabato 26 settembreCechia-Svizzera 5-2
Portogallo-Polonia 1-3
martedì 29 settembreFrancia-Inghilterra 1-2
Portogallo-Svizzera 1-2
Germania-ITALIA 3-0
Polonia-Cechia 2-0
venerdì 2 ottobrePortogallo-Cechia 5-0
sabato 3 ottobreFrancia-ITALIA 0-3
Inghilterra-Germania 2-1
giovedì 12 novembreOre 17: ITALIA-PortogalloOre 20.30: Inghilterra-Cechia
venerdì 13 novembreOre 14: Polonia-GermaniaOre 16: Svizzera-Romania
lunedì 16 novembreOre 15: Cechia-GermaniaOre 15: ITALIA-SvizzeraOre 21: Portogallo-Inghilterra
martedì 17 novembreOrario da definire: Romania-Polonia
Classifica: Inghilterra 9, Polonia 6 (+4), Germania 6 (+3), Portogallo 3 (+2), Svizzera 3 (-2), ITALIA 3 (-2), Cechia 3 (-4), Romania 0 (0), Francia 0 (-5).
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