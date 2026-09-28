Yann Bisseck si è presentato ai microfoni dei giornalisti in zona mista dopo la sconfitta della Germania contro la Grecia. Il difensore nerazzurro ha evidenziato gli aspetti sui quali la Nazionale tedesca deve lavorare per migliorare: "Ci sono molte cose sulle quali lavorare, non è così semplice. Anche i greci non sono male, hanno un buon allenatore e sanno cosa fare. Hanno un blocco profondo, non è sempre facile creare le opportunità. Dobbiamo lavorare su questo, ma sono fiducioso".

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"La mia prestazione? E' stata ok, credo. Non ho molto da rimproverarmi, ma credo che quando si perde una partita, la singola prestazione non sia così importante. Ho cercato di aiutare tutta la squadra, ma non è stato sufficiente. Ci sono molte cose sulle quali lavorare. Che cosa porta un allenatore come Klopp? Molta intensità e la voglia di vincere è la prima cosa. La dobbiamo mettere in campo. Naturalmente oltre all'intensità, il lavoro e la pressione, c'è anche il gioco. Klopp credo sia uno dei migliori in questo campo. Dobbiamo fare meglio queste cose, dobbiamo portarle in campo. Con una nuova squadra e due giorni di allenamento è difficile, ma con la qualità che ha la Germania otterremo in futuro risultati migliori", ha concluso Bisseck in zona mista.