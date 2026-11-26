La Fifa ha confermato che, nel corso di un recente attacco informatico sono stati sottratti dei dati interni. Lo rivela il sito specializzato in cybersecurity 'The Record', secondo cui l'organizzazione calcistica, con sede in Svizzera, ha dichiarato che gli hacker hanno violato i suoi sistemi, ottenendo un "accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali".

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"La Fifa sta collaborando strettamente con le autorità competenti, incluse le forze dell'ordine", ha affermato un portavoce. La Fifa "condanna con la massima fermezza l'acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali. Tali azioni costituiscono una violazione grave e inaccettabile della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte".

Cosa è successo alla FIFA

Pochi giorni fa, il gruppo di criminali informatici 'Handsome Boy Hacking Club' (Hbhc) aveva affermato di aver sottratto oltre 12 GB di dati dall’organizzazione e di aver tentato di estorcere denaro alla stessa, senza però riuscirci. Non si tratta di un caso isolato: l'episodio arriva dopo altri importanti attacchi ai campionati europei. Anche la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, ha dichiarato che alcuni hacker hanno sottratto informazioni personali dei tifosi nel corso di un attacco informatico che ha colpito i suoi servizi digitali e quelli di diversi club spagnoli.

(Fonte: Adnkronos)