Il dissing era scoppiato a luglio, ai Mondiali durante la partita tra Inghilterra e Norvegia. Era finita due a uno, con una rimonta della Nazionale inglese. sul gol del pari che ha riaperto quella partita c'erano state polemiche per un contatto 'anomalo'. Il gol lo aveva segnato Bellingham. Sui social era scoppiato un caos tra i due giornalisti. Perché il direttore di TL aveva scritto un post contro il collega della Rai, Antinelli. Ravezzani aveva attaccato in particolare Stramaccioni e Antinelli aveva difeso il commentatore RAI, ex allenatore dell'Inter. Antinelli è tornato a parlare di quel diverbio con Ravezzani parlando nel podcast Centrocampo. E anche stavolta non è stato tenerissimo. CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE