Giornata speciale per Marcus Thuram, che oggi compie 29 anni. L'attaccante francese, all'Inter dall'estate 2023, festeggia il suo quarto compleanno in nerazzurro.

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Corsa e potenza, tecnica, brillantezza e senso del gol: il repertorio offensivo di Marcus è quello di un attaccante completo, capace di adattarsi in modo elastico alle necessità della squadra. Dalla difesa del pallone all'attacco alla profondità, dalle giocate nello stretto ai colpi di testa, dalle conclusioni da fuori ai gol di rapina, Tikus non si fa mancare nulla: le sue qualità lo hanno reso una delle colonne portanti dell'attacco nerazzurro, uno dei punti di riferimento dello spogliatoio e uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi, grazie al suo sorriso contagioso che si fonde a una feroce voglia di competere.

Nella sua prima stagione in nerazzurro è stato uno dei protagonisti assoluti nella cavalcata verso la Seconda Stella, mettendo il sigillo sul Derby Scudetto, e in quella appena conclusa ha messo la sua firma sul Double con 13 gol in Serie A, realizzando reti pesantissime nella fase decisiva del campionato.

Nel corso degli anni ha vissuto una crescita costante, diventando un simbolo del mondo interista: con la maglia nerazzurra ha collezionato 140 presenze, arricchite da 51 gol e 32 assist, e ha conquistato due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Nato a Parma il 6 agosto 1997, oggi Marcus compie 29 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo interista!

(inter.it)