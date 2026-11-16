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Un evento straordinario. Il ritorno in campo di Ronaldinho ha acceso il dibattito ma ha fatto sì che Ravenna diventasse il centro dell'attenzione mediatica per un giorno. Nel derby con il Forlì, l'ex Barcellona e Milan è tornato a giocare e ha disputato il primo tempo, accendendo l'entusiasmo di molti, anche se più di uno etichetta il tutto come questione puramente di marketing.

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato un aneddoto che riguarda Francesco Totti, che ha avuto la possibilità di tornare a giocare in Serie A qualche anno fa:

"Ronaldinho non è stato l'unico ad aver avuto la possibilità di tornare a giocare. Se n'è parlato tanto ma è giusto raccontarla nel dettaglio: Francesco Totti ha avuto la possibilità di tornare in campo a 48 anni, di tornare in Serie A, in una parentesi stile Ronaldinho, Totti era stato contattato dal Genoa che aveva fatto un pensiero molto serio, più del Como a quanto ci risulta.

Il Genoa aveva veramente pensato di poter riportare Totti in campo anche per una questione di rapporti: non se n'è fatto nulla per una ragione. Totti racconta di averci pensato seriamente ma ha detto no per il suo legame con la Roma, non ha voluto aggiungere altre maglie oltre alla Roma e alla Nazionale, ha fatto una scelta di cuore, romantica"