Dopo 4 anni al Verona, il medico sociale Pietro Gatto lascia l'Hellas e firmerà un biennale con l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 4 giugno - 17:59

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Non è un bel momento per il Verona che, dopo la retrocessione maturata quest'anno, dovrà ripartire dalla Serie B. Non sono mancate forti contestazioni da parte della tifoseria nelle ultime settimane e sono attesi anche possibili scossoni a livello dirigenziale, con Sogliano destinato ad andare via.

Chi invece andrà via è il responsabile dell'area medica e sanitaria del club, Pietro Gatto. A riportarlo è Hellas Live che assicura come il medico sociale passerà all'Inter: "Da quanto appreso da Hellas Live, il responsabile dell’area medica e sanitaria del club gialloblù, Pietro Gatto, nonostante un altro anno di contratto con la società veronese, ha comunicato al club presieduto da Zanzi la volontà di chiudere anzitempo l’accordo.

La mancanza di chiarezza e progettualità, oltre la chiamata dei campioni d’Italia 2025/26, hanno portato il dott. Gatto, a Verona dal 2022, ad accettare le lusinghe dei nerazzurri. L’Inter è pronta a far firmare al dott. Gatto un contratto biennale".