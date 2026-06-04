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Da Verona – Il medico sociale Gatto lascia l’Hellas: firmerà con l’Inter, i dettagli

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Dopo 4 anni al Verona, il medico sociale Pietro Gatto lascia l'Hellas e firmerà un biennale con l'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Non è un bel momento per il Verona che, dopo la retrocessione maturata quest'anno, dovrà ripartire dalla Serie B. Non sono mancate forti contestazioni da parte della tifoseria nelle ultime settimane e sono attesi anche possibili scossoni a livello dirigenziale, con Sogliano destinato ad andare via.

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Chi invece andrà via è il responsabile dell'area medica e sanitaria del club, Pietro Gatto. A riportarlo è Hellas Live che assicura come il medico sociale passerà all'Inter: "Da quanto appreso da Hellas Live, il responsabile dell’area medica e sanitaria del club gialloblù, Pietro Gatto, nonostante un altro anno di contratto con la società veronese, ha comunicato al club presieduto da Zanzi la volontà di chiudere anzitempo l’accordo.

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La mancanza di chiarezza e progettualità, oltre la chiamata dei campioni d’Italia 2025/26, hanno portato il dott. Gatto, a Verona dal 2022, ad accettare le lusinghe dei nerazzurri. L’Inter è pronta a far firmare al dott. Gatto un contratto biennale".

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