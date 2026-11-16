Chi gioca in attacco contro l'Atalanta? Tre posti per due maglie anche se Pio è quasi certo di averla. Ecco cosa racconta Musmarra

Matteo Pifferi
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L'Inter scenderà in campo domenica sera contro l'Atalanta e quindi c'è ancora tempo prima di poter pensare alle probabili scelte di Cristian Chivu. C'è tanta curiosità per capire chi giocherà in attacco, vista l'assenza sicura di Bonny e il magic moment di Pio Esposito in Nazionale.

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Ecco cosa racconta Alfio Musmarra sul suo canale Youtube proprio in merito alla coppia d'attacco attesa per il match alla New Balance Arena di domenica sera:

Inter Lautaro
Getty Images

"Oggi credo sia prematuro andare a vedere la probabile formazione, i ragionamenti precisi si potranno fare quando il mister avrà tutti a disposizione e li avrà valutati. C'è da capire anche chi, tra gli affaticati, sarà in condizione di scendere in campo dal 1'. Non ci sono novità rispetto a ieri, penso altresì che l'idea sia quella di mettere Pio Esposito dal 1' con Thuram e probabilmente con Lautaro che subentra a 20'-25' dalla fine per mettere benzina in vista del rientro con lo Stoccarda in Champions League"

musmarra

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