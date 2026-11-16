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L'Inter scenderà in campo domenica sera contro l'Atalanta e quindi c'è ancora tempo prima di poter pensare alle probabili scelte di Cristian Chivu. C'è tanta curiosità per capire chi giocherà in attacco, vista l'assenza sicura di Bonny e il magic moment di Pio Esposito in Nazionale.

Ecco cosa racconta Alfio Musmarra sul suo canale Youtube proprio in merito alla coppia d'attacco attesa per il match alla New Balance Arena di domenica sera:

Getty Images

"Oggi credo sia prematuro andare a vedere la probabile formazione, i ragionamenti precisi si potranno fare quando il mister avrà tutti a disposizione e li avrà valutati. C'è da capire anche chi, tra gli affaticati, sarà in condizione di scendere in campo dal 1'. Non ci sono novità rispetto a ieri, penso altresì che l'idea sia quella di mettere Pio Esposito dal 1' con Thuram e probabilmente con Lautaro che subentra a 20'-25' dalla fine per mettere benzina in vista del rientro con lo Stoccarda in Champions League"