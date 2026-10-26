Ieri è entrato nell'ultimo quarto d'ora finale della gara contro l'Udinese e non ha finito la partita. Si è fatto male Loftus-Cheek. Il calciatore del Milan è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore mediale della coscia sinistra.

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Serviranno nuovi accertamenti tra qualche settimana e dovrebbe quindi servire almeno un mese per il rientro. Per questo non sarà a dispozione di Amorim nel derby contro l'Inter che si giocherà sabato 31 ottobre alle 20.45. Il giocatore si aggiunge alla lista degli infortunati che non recuperaranno per il turno infrasettimanale contro il Bologna. La partita contro i nerazzurri è invece l'obiettivo per Rabiot, Moreira e Gila: lo staff medico - da quanto riportato da Skysport - spera di recuperarli per la partita di San Siro.

(Fonte: SS24)