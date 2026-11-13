All’indomani del successo in rimonta per 3-1 contro la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi: ko Davide Frattesi, lascia il ritiro per infortunio.
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All’indomani del successo in rimonta per 3-1 contro la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.
Intanto Davide Frattesi, come comunicato dalla Figc, ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.
Secondo Sky, si tratta di un piccolo edema all'adduttore: non sarebbe stato disponibile per domenica, quindi d'accordo coi medici alla Lazio torna a casa.
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