Tegola Lautaro Martinez per l'Inter, un infortunio pesantissimo per i nerazzurri e Cristian Chivu: ecco quando si è fatto male il capitano.

Alessandro Cosattini
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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
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Tegola Lautaro Martinez per l'Inter, un infortunio pesantissimo per i nerazzurri e Cristian Chivu (qui i tempi di recupero). Ma quando si è fatto male il capitano interista?

Inter, Lautaro tegola pazzesca
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Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: "Cattiva notizia per i nerazzurri, che perdono il capitano per infortunio per circa un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, Lautaro Martinez si è infatti procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi all'Humanitas di Rozzano.

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Dovrebbe restare fuori fino alla prossima sosta per le nazionali, quindi non recuperabile per il derby col Milan di sabato 31 ottobre", si legge.

Lautaro

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