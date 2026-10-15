Tegola Lautaro Martinez per l'Inter, un infortunio pesantissimo per i nerazzurri e Cristian Chivu: ecco quando si è fatto male il capitano.
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Tegola Lautaro Martinez per l'Inter, un infortunio pesantissimo per i nerazzurri e Cristian Chivu (qui i tempi di recupero). Ma quando si è fatto male il capitano interista?
Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: "Cattiva notizia per i nerazzurri, che perdono il capitano per infortunio per circa un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, Lautaro Martinez si è infatti procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi all'Humanitas di Rozzano.
Dovrebbe restare fuori fino alla prossima sosta per le nazionali, quindi non recuperabile per il derby col Milan di sabato 31 ottobre", si legge.
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