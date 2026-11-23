Secondo problema muscolare stagionale per il centrocampista turco. La Gazzetta svela quando sono previsti gli esami e riporta le parole di Chivu
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L’Inter trattiene il fiato per Hakan Calhanolgu. Il centrocampista turco si è fermato ieri sera, nel corso della sfida contro l’Atalanta per un problema ai flessori.
Nelle prossime ore Calhanoglu si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Gli esami di Calhanoglu“Bisognerà aspettare 24 ore per sottoporre il turco ad esami alla coscia e capire l’entità dell’infortunio” spiega La Gazzetta dello Sport.
Chivu sull’infortunio di Calhanoglu“Da capire se il turco si sia fermato in tempo, ma di lui ha parlato il suo allenatore: «Per chiedermi il cambio qualcosa deve aver sentito…»”.
Altro stop per Calhanoglu“Questo è il secondo stop muscolare della stagione di Calha dopo un risentimento all’adduttore dello scorso settembre”.
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