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L’Inter trattiene il fiato per Hakan Calhanolgu. Il centrocampista turco si è fermato ieri sera, nel corso della sfida contro l’Atalanta per un problema ai flessori.

Nelle prossime ore Calhanoglu si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Gli esami di Calhanoglu

Chivu sull’infortunio di Calhanoglu

“Bisognerà aspettare 24 ore per sottoporre il turco ad esami alla coscia e capire l’entità dell’infortunio” spiega La Gazzetta dello Sport.“Da capire se il turco si sia fermato in tempo, ma di lui ha parlato il suo allenatore: «Per chiedermi il cambio qualcosa deve aver sentito…»”.

Getty Images

Altro stop per Calhanoglu

“Questo è il secondo stop muscolare della stagione di Calha dopo un risentimento all’adduttore dello scorso settembre”.