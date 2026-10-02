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Importanti aggiornamenti dall'infermeria di casa Inter in vista della ripresa della Serie A. Come riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ancora non ha lavorato per intero col gruppo ma solo parzialmente: a inizio settimana prossima però la notizia è che sarà coi compagni per tutta la seduta. Avrà tutta una settimana di allenamenti dunque in vista della ripresa contro il Parma. Qui le info di fcinter1908.it sul rinnovo di Calha.

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Stesso discorso per Federico Dimarco: non ancora pienamente recuperato, ma sta bene e lavorerà in gruppo settimana prossima. Rimane a parte il solo John Stones: ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare dall'infortunio. Da capire se sarà a disposizione per il Parma o se verrà rivalutato la settimana successiva.