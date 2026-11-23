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Intervenuto a Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato così il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta alla New Balance Arena:

"Mi piacerebbe tanto parlare di presunzione ma l'Inter ha pagato i suoi limiti. Un pareggio che fa malissimo perché hanno vinto tutte le avversarie e poi fa malissimo perché una squadra matura la porta a casa serenamente, l'Inter ha dimostrato di non essere matura per tanti motivi. Tra gli altri, anche non aver gestito bene i cambi, per una volta si può dire che questa squadra è stata modificata forse troppo.

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Quando devi fare a meno di Calhanoglu, ce la puoi fare. Se devi fare a meno di Mkhitaryan ce la puoi fare ma se devi fare a meno di Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella diventa difficile dare lo stesso assetto alla squadra e l'Inter ha perso totalmente l'equilibrio, ogni volta che l'Atalanta portava su il pallone rischiava di fare gol, una cosa imputabile a tutti, la squadra ha perso equilibrio col doppio vantaggio ed è stato un peccato mortale.

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L'Inter è la nona difesa della Serie A, è un problema non solo di questa partita, il problema è che non si può pensare di andare avanti con questo disequilibrio"